アイドルグループ欅坂46（現・櫻坂46）元メンバーの今泉佑唯（27）が22日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。離婚した当時を振り返った。今泉は2021年に元YouTuberのワタナベマホトとの結婚、妊娠を発表。24年3月に離婚が明らかとなった。現在は4歳の子供のシングルマザー。今泉は「（離婚届を）取りに行きました。専業主婦だったので凄い時間があって、余裕がある時だったから行けた。仕事しながらだったら、