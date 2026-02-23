「オープン戦、日本ハム−阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）来日初登板となった、阪神のダウリ・モレッタ投手は１回１安打無失点だった。３点ビハインドの六回、マウンドに上がると先頭の西川を１４７キロの直球で見逃し三振に仕留める。続く野村は右飛。２死から吉田に右前打を許したが、最後は前の打席で一発を放っていたカストロを左飛に抑えた。この日は全１８球の内、１７球が直球。最速は１５０キロだった