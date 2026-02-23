ロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんが17日に亡くなっていたことを23日、公式サイトが発表した。56歳だった。訃報を受け、真矢さんが師事するドラマーそうる透（67）が23日、インスタグラムを更新。愛弟子を追悼した。そうる透は「よく、頑張ったね！もう！頑張んなくていいよ！ゆっくりしましょう！真矢が、くれたアイデア、いまだ、付き人に受け継がれてるよ！弟子になってくれてありがとう！お疲れ様！悲しくて、残念だ！」