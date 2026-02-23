ミラノ・コルティナオリンピック五輪フィギュアスケート女子シングルの金メダリスト、アリサ・リュウ（２０＝米国）の父、アーサー・リュウ氏は、前回北京五輪直後に娘を１６歳で引退に追い込んだ理由を「私の過ちだった」と認めた。ミシェル・クワン選手のファンだったアーサー氏の影響でアリサは５歳でフィギュアスケートを始めた。７歳にして全米レベルで注目を集め、過去最年少という１３歳で全米フィギュアスケート選手権