巨人の大城卓三捕手（３３）が２３日のオープン戦・楽天戦（那覇）に「７番・捕手」で先発出場。４回に先制適時打を放ち、地元・沖縄の球場に指笛がこだました。４回１死三塁のチャンスで迎えた第２打席で大城は、楽天ドラ２・伊藤樹の１４６キロ直球を右翼へ運び、鋭い打球は先制の右前適時打に。三走・泉口が生還後も、Ｇ党の指笛と大歓声がしばらく鳴りやまなかった。沖縄県那覇出身の大城は、この日のスタメン発表時もそ