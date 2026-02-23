鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第5話が22日に放送され、冬橋（永瀬廉）の素顔と過去が明らかになると、ネット上には「あの怖い冬橋くんとはまるで別人ですね」「ピュアピュア愛の人だ」などの声が相次いだ。【写真】ネット「この撮影すごい！」と驚きの鈴木亮平vs鈴木亮平本物の儀堂（鈴木）を追うため、早瀬（鈴木／2役）と一香（戸田）はついに手を組む。しかし儀堂