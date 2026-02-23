◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）ＦＡで巨人に移籍した則本の人的補償で楽天に加入した田中千晴投手が、古巣・巨人とのオープン戦に登板。１回を１安打無失点に封じて開幕１軍生き残りをアピールした。１点ビハインドの７回にマウンドに上がった田中千は、昨年までバッテリーを組んでいた先頭の山瀬に中前安打を許したが、最後は２死二塁で宇都宮を得意のフォークで空振り三振に仕留め、ピンチを切り抜けた。