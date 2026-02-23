ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２３日、ＳＯ家村健太（２５）が右足首脱臼のため全治約６か月と診断されたことを発表した。１４日の東京ベイ戦で負傷した。チームは現在３連敗中で７位。主力選手を欠いて後半戦に臨むことになる。