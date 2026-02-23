ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日までに更新された米メジャーリーグをテーマにしたポッドキャスト番組「ファールテリトリー（FoulTerritory）」にゲスト出演。昨季ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手へ最大の敬意を送る場面があった。山本は昨季ワールドシリーズで3試合に登板し、3勝、防御率1.02と抜群の成績をマークし、日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるWSでのMVP