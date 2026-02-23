お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が23日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。ロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの訃報を受け、コメントした。これまで番組などで共演してきたという古坂は「何度もお話をしたことはあるけど、ドラムを極めたのが真矢さんだった。トークでもいろんなものを変えた革命者だった。早すぎます」と追悼した。