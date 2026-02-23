元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんを追悼した。【写真】真矢さん死去妻・石黒彩コメント発表保田は「お目にかかる機会がたくさんあったわけではありませんでしたが、勝手に親戚のように思わせて頂いておりました」とつづり、初めて会った日の思い出を回顧。「中華料理の味がわからなくなるほど緊張