JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」は、開業11周年記念イベント『HAPPY BLOOMING!!』を2月27日から開催する。「オリジナル”ハッピーターン”プレゼント！」や「シール交換」など、さまざまな体験型企画を届ける。【画像】ルクア大阪でもらえる…「HAPPY Blooming シール交換」シールイメージ■「オリジナル”ハッピーターン”プレゼント！」感謝の気持ちを込めて、ルクア大阪 オリジナルパッケージの「ハッピータ