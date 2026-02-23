動画メディア「通勤タイムス」で配信中の、各界の最前線を走るプロフェッショナルたちの、大切な朝のエナジーチャージに迫る人気動画シリーズ「伝説の朝ごはん」。過去には断捨離提唱者のやましたひでこ氏、放送作家・小山薫堂氏、写真家・ハービー山口氏、タレント・カイヤ、メディアアーティスト・落合陽一氏らが出演。自ら食事を準備し淡々と食べ進める姿が反響を呼び、シリーズ累計で５億回以上再生されている。１月１９日