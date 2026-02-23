±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¤µ¤ó¡¢ÃæËÜÍªÂÀ¤µ¤ó¡ÊNCT¡Ë¡¢¾®Âô¿Î»Ö¤µ¤ó¡¢±©³Ú¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð ¡ÛNCTÃæËÜÍªÂÀ¤È?¥É¥¿¥Ð¥¿?¥À¥ó¥¹¥²¡¼¥àÂÐ·è¡Ö¤ª¤ì¡¢±¿Æ°¿À·Ð°­¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥­¥ã¥¹¥È