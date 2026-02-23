［J１百年構想リーグEAST第３節］水戸 １（５PK３）１ 千葉／２月22日／ケーズデンキスタジアム水戸百年構想リーグでの３戦目、開幕戦では浦和に０−２で黒星を喫し、前節は０−０で迎えたPK戦で川崎に敗れていた千葉は、アウェーで同じ昇格組の水戸と対戦した。そのゲーム、「シーズン中ずっと同じメンバーでは戦っていけないので、来月には連戦もありますし、そういうところも含めてチームとして総力を挙げなければ戦ってい