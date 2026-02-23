山形県上山市の商業施設で、１０代の女性の尻を手でつかむわいせつな行為をしたとして、きょう、２５歳の会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】商業施設で10代女性の尻を手でつかむ会社員の男(25)を逮捕（山形） 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは米沢市の２５歳の会社員の男です。 警察によりますと、男はきのうの午後３時半ごろ、上山市の商業施設で、客として訪れていた置賜地方に住む１０代の女性の尻を手でつ