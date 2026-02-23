現地２月22日に開催されたオーストリア・ブンデスリーガ第20節で、北野颯太、川村拓夢、チェイス・アンリが所属する同国の強豪レッドブル・ザルツブルクはアウェーでLASKと対戦。５−１で快勝し、首位をキープした。川村とチェイス・アンリはメンバー外となったなか、この一戦に４−３−３のインサイドハーフで先発した北野は、37分にチームの３点目を奪取。ケリム・アライベゴビッチのパスをエリア内で受けると、倒れこみなが