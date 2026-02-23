モデルの近藤千尋さんは2月22日、自身のInstagramを更新。休日を家族で過ごす様子を披露しました。【写真】近藤千尋、休日の家族ショット！「休日はたくさん遊ぶをモットーに笑笑」近藤さんは「平日はよく働き、休日はたくさん遊ぶをモットーに笑笑 三連休、お友達がお泊まりに来て 娘たちは大はしゃぎ なにより 明日はどこに行こうかな〜」とつづり、13枚の写真を投稿。サングラスをかけた近藤さんが公園に広げたレジャーシートの