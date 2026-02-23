脳のちょっとした体操になる「脳トレ算数クイズ」！今回はある法則に気付けるとスムーズに解ける問題です。1分以内の回答を目指して挑戦してみましょう！問題：2005 × 1995 = □次の計算の答えを考えてみましょう。2005 × 1995 = □ヒント：2000から「プラス5」した数と「マイナス5」した数ですね。答えを見る↓↓↓↓↓正解：3,999,975正解は「3,999,975」でした。▼解説この問題は、和と差の積の公式である(a+b)(a-b) = a²