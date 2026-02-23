22日夜、埼玉県朝霞市の道路で車にはねられた女性が倒れているのが見つかり、その後病院で死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件とみて捜査しています。警察によりますと22日午後9時半ごろ、朝霞市根岸台にある道路で、「女性が倒れていて意識がない」などと通行人の女性から110番通報がありました。60代から70代くらいの女性が頭などを強く打って倒れていて、意識不明のまま病院に搬送されましたが、23日午前11時前に死亡が確