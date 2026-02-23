さいたま市南区のアパートで火事があり、煙が激しく立ち上っています。【映像】激しく煙が上がる様子（実際の映像）警察などによりますと、午後1時30分さいたま市南区曲本で、近くに住む人から「アパートから煙が出ている」と119番通報がありました。この火事でポンプ車など12台が出動し、現在も消火活動にあたっています。現時点でけがをした人や逃げ遅れている人がいるという情報は入っていないということです。アパート