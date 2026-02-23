ミラノ・コルティナオリンピックが日本時間23日に閉幕。フィギュアスケートアメリカ代表のイリア・マリニン選手が自身のInstagramを更新しました。マリニン選手は男子シングルショートプログラムで108.16点を記録し首位発進していましたが、フリースケーティングで冒頭の4回転フリップは成功させるも、続く4回転半は失敗。その後も4回転は4本失敗するなど、演技後は苦い顔をみせました。フリーは156.33点とスコアを伸ばせず、8位。