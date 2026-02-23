死にたいという思いを抱える人たちが集まり、語り合うイベント「死にたいバー」が、いまSNSなどで話題になっている。【映像】「死にたいバー」に集まる人たちの様子（実際の映像）「10歳から死にたかった」「20歳で死んでいるつもりだった」といった参加者が集い、「毎日寝る時に『明日事故に遭いますように』（と思っている）」などと語り合う。明るく話してはいるものの、その会話には自殺未遂など重い内容もある。そもそ