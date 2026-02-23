歌手の山内惠介（４２）が２３日、東京・江東区の富岡八幡宮で新曲「この世は祭り」（２５日発売）のヒット祈願を行った。得意の一輪車を披露し、今年の大みそかに２年ぶりで紅白歌合戦に選ばれた際には、ステージで一輪車ショーを行うプランも明かした。新曲について「この世の中に対するメッセージソング、人生賛歌をつくっていただいた」と手応えを口にした山内。「混沌（こんとん）とした世の中で未来が明るくなるようなメ