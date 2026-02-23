【漫画】本編を読む『りゅうとあまがみ』（角丸柴朗/KADOKAWA）は、明治時代の新潟を舞台に、「食」を通じて異国文化との交差を描いた物語で、第1巻の発売直後から話題となり重版が決定した作品だ。 父親の仕事の都合で英国から日本の新潟にやってきた少女・ウィルは、魚の生臭さにどうしても馴染めず、毎日の食事が苦痛になっていた。異国の地で暮らす不安や苛立ちが募るなか、彼女はひょんなことから、無愛想でちょっと怖いが