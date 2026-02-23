彼の名前を知らなくても、彼の曲は誰もが一度は耳にしているといっても過言ではない。作曲家・音楽プロデューサーの新沙洞の虎さん（本名イ・ホヤン）が突然この世を去ってから、2年が過ぎた。【写真】EXIDメンバー、新沙洞の虎さんを追悼「正直、とても憎い」2024年2月23日に急逝してからも、彼の音楽を愛してきた多くのファンや同僚はいまなおその存在を偲んでいる。享年40歳。当時、TRエンターテインメントの関係者は「新沙洞の