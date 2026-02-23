◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク−日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンは、ソフトバンクとの壮行試合に臨み、５回までノーヒットに抑えられている。前日は７回までに１６安打１３得点を奪った強力打線は一転、この日は沈黙している。先発投手はサポートメンバーの西武・篠原響投手が務め、ソフトバンクはスチュワート・ジュニアが登板している。初回は１死から２番の周東が四