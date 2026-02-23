「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク―日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの２番手として登板した西武・隅田知一郎投手（２６）が２３日、２回２安打１四球無失点で降板した。最速は１５０キロをマークした。西武の後輩、先発・篠原のあとを受け両軍無得点の２回から２番手として登板。２回は２死を奪った後、今宮に中前安打を浴び出塁されるも、２死一塁から続く谷川原はボテボテ