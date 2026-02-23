MISIA MISIAの新曲「ラストダンスあなたと」が、2026年4月10日公開の「名探偵コナン」劇場版最新作、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌に決定した。【動画】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』本予告＆特報２ 映画で主題歌を担当するのは約5年ぶりとなるMISIAが、圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感を大胆に表現した主題歌「ラストダンスあなたと」は、初タッグを組む「名探偵コナ