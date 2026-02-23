歌手の小林幸子が２３日に自身のＳＮＳを更新。“幸子会”の様子を披露し話題となっている。小林はインスタグラムで「先日、第２回目となる林真理子さんが命名した、幸子会を開催しました！！」と報告し、「林真理子さんの仕切りで始まったこの会みんな、お仕事が違う女子会メンバーは、林真理子さん！安倍昭恵さん！編集者の中瀬ゆかりさん！秋元康さんの奥様で、元超アイドルだった麻巳子ちゃん！麻巳子ちゃんは、今は一