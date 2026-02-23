サッカーJ3のAC長野パルセイロと松本山雅FCはこの週末、明治安田J2・J3百年構想リーグ第3節でJ2のチームと対戦。いずれも勝ち点を積み上げました。■パルセイロ■百年構想リーグのホーム開幕戦を待ちわびた、5000人を超えるサポーターが詰め掛けた長野市の長野Uスタジアム。開場前から多くのサポーターが列をつくっていました。パルセイロサポーター「負け