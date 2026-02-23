◇プロ野球・オープン戦 巨人-楽天(23日、沖縄・那覇)正捕手争いに名乗りを上げている巨人・大城卓三選手が、攻守に躍動を見せました。この日のスタメンマスクを託された大城選手。先発マウンドには新助っ人のウィットリー投手があがっており、3回までは1イニングごとにハワード投手、マタ投手と新助っ人での継投となるも、しっかりとリードし無失点を継続します。打者としては、4回に迎えた第2打席。1アウト1塁で打席に向かうと、