◇オープン戦日本ハム―阪神（2026年2月23日名護）阪神のダウリ・モレッタ投手（29＝前パイレーツ）が日本ハム戦の5番手として、オープン戦で初登板。2死から吉田に右前打を許したが、1回1安打無失点と、石井不在のブルペンに新戦力が名乗りを上げた。阪神入団時から逆回転するスライダーで注目されたモレッタだったが、初登板では直球主体の投球を展開。ネット裏のセ・リーグ球団のスコアラーの目も意識していた。第2打