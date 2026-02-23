タレント・はるな愛の半生を実話を元に描く、Netflix映画『This is I』(ディス イズ アイ)が話題だ。個性豊かのキャスティング陣の中に、かつてオネエキャラとして一世を風靡した、ゆしんの名前もあった。今作品の配信とともに改めてセクシャリティの問題が問われそうだが、ゆしんが歩んだタレント人生もまた、険しい道のりの連続だった。（前後編の後編） 【画像】「中学時代は走り屋で学校のトップ2だった」若かりしころのゆし