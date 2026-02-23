◇プロ野球・オープン戦 巨人-楽天（23日、沖縄・那覇）巨人の新助っ人3投手が1イニングずつ登板。いずれも無失点で抑えました。先発としてマウンドにあがったのはウィットリー投手。先頭打者を3球目のカットボールでショートゴロとすると、2人目の打者にはボール先行とするも落ち着いた投球でカウントを立て直し、ストレートで見逃し三振とします。さらに浅村栄斗選手に対しても2球目のストレートでセンターフライ。三者凡退とす