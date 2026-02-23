テレビ朝日系「有吉クイズ」が２２日に放送され、有吉弘行がＭＣを務めた。この日は「目指せ良問！１０人中２人だけ正解するクイズを作れ！！」を進行した。専門家によると、正解率２０％のクイズは難度が適切で一番盛り上がる良問だが作るのが一番難しいという。「Ｍ−１グランプリ２０２０」王者のマヂカルラブリー・野田クリスタルは、相方・村上の「本名、名字だけ」と出題した。正解は「鈴木」。芸名の「村上」は大