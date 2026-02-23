タレントの鈴木紗理奈が２３日、インスタグラムで一人息子の１６歳の誕生日を報告した。「２月２３日、今日は息子１６歳、ママ１６歳の誕生日」と切り出し、「リオトが産まれた日多幸感に包まれ、大号泣した日以来わたしはこの子の母親になる為にこれまでの人生があったんだと腑に落ち、満たされた」と出産した日を思い起こした。「インターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた」とも振り返り「この