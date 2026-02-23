きのう夜、埼玉県朝霞市で60代から70代くらいの女性が車道で倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は現場の状況などから、ひき逃げ事件として捜査しています。きのう午後9時20分ごろ、朝霞市根岸台で、「女性が倒れていて意識がない」と近くを通りかかった人から110番通報がありました。現場では、60代から70代くらいの女性が横断歩道の近くの車道で倒れていて、女性は頭などを強く打って病院に運ばれましたが、死亡