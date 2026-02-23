俳優の小沢仁志（63）、羽楽（うらら／13）が23日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開直前イベントに登場した。小沢が、13歳の羽楽とダンスで対決し、大盛り上がりとなった。【写真】小沢仁志 vs 羽楽のゲーム対決…息切れながらも全力で舞う本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指