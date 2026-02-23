日本テレビの森圭介アナウンサーが２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー、真矢さん（享年５６）の死去を悼んだ。森アナはＬＵＮＡＳＥＡのメンバーと撮った番組の画像を添付し「バンド好き少年だった中学生のころ、ＬＵＮＡＳＥＡを朝から晩まで聞いていたわけで。初めてコピーバンドで演奏したのもＬＵＮＡＳＥＡだったし」と特別に思い入れのあるバンドだったことを明かし