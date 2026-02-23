【モデルプレス＝2026/02/23】タレントの鈴木紗理奈が2月23日、自身のInstagramを更新。息子との写真を公開した。【写真】48歳美人タレント「オーラがすごい」16歳息子との絵になる2ショット◆鈴木紗理奈、息子の16歳誕生日に2ショット公開鈴木「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と、息子が16歳の誕生日を迎えたことを報告。「シングルママで奮闘する日々は自分自身の学びと成長でしかなく、ここでは経緯を省くのだけ