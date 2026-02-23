メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年02月23日午後2時35分ごろ、三重県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 三重県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは奈良県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．２と推定されます。 三重県 【震度1】 津市 名張市 尾鷲市 三重紀北町 提供：ウェザ&#