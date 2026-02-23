リンクをコピーする

【本日これまでに発表された経済指標】 【NZ】 小売売上高（2025年 第4四半期）06:45 結果0.9% 予想N/A前回1.9%（前期比) 【シンガポール】 消費者物価指数（CPI）（1月）14:00 結果-0.5% 予想N/A前回0.3%（前月比) 結果1.4% 予想1.6%前回1.2%（前年比)