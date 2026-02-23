◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク―日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンクの先発、カーター・スチュワート投手が、２回を無安打無失点でマウンドを降りた。昨季はキャンプ中に左腹直筋を痛めて離脱。故障を引きずり、シーズンで登板なしに終わった。対外試合で登板するのは２０２４年１１月３日の日本シリーズ第６戦（対ＤｅＮＡ、横浜）以来、４７７日ぶり。初回に先頭・近藤