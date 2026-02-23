プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡は「富士山（２２３）の日」の２３日、静岡駅北口地下イベントスペースで出陣式を開催した。スタッフ、選手ら４０人が参加。新人選手を代表して前阪神の野口恭佑外野手（２５）が「選手たちはそれぞれ夢や目標、色々な思いがある。それを達成するために一生懸命プレーして、勝利に貢献出来るように頑張ります」と、あいさつ。１年目でのＮＰＢ復帰を目指す元トラ戦士が、詰めか