◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人の森田駿哉投手が３回３０球、２安打無失点と好投した。両者無得点で迎えた４回から４番手でマウンドへ。４、５回はそれぞれ先頭に安打を浴びて出塁を許したが、ともに併殺に打ち取るなど無失点。１―０の６回は太田を見逃し三振に抑えるなどテンポ良く３者凡退に抑えた。前日は則本、田中将が２回完全投球を披露。この日はウィットリー、ハワード、マタが１５０キロ中盤をたた