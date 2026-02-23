ロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんが17日午後6時16分、死去した。56歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。突然の訃報に歌手の大黒摩季（56）が23日、自身のインスタグラムを更新し悲痛な思いをつづった。真矢さんがバックバンドでドラムを叩くなど、長きにわたって親交のあった大黒は、思い出の写真の数々とともに「戦友よ、安らかに眠れ」と書き出す