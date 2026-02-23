Medical DOC監修医が乳がんの局所再発・遠隔転移・転移した場合の症状などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「乳がんが転移」するとどんな症状が現れるかご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：山田 美紀（医師） 慶應義塾大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、総合病院や大学病院にて形成外科、外科、乳腺外科の研鑽を積んできた。医学博士