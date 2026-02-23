写真家の松井章氏による写真展「アルパカ ～アンデスの民と生きる～」が富士フォトギャラリー 銀座にて4月17日（金）から開催される。 約30年にわたり南米アンデス山脈を取材し、標高4,000mを超える高地「アルティプラーノ」の風景や、人とアルパカの関係を撮影してきた松井氏による写真展。作品約30点を展示する。 単なる家畜ではなく、数千年にわたり文化・信仰・生活と結び付いてきたアルパカ