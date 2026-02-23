目が覚めて寝つけない▶▶この作品を最初から読む子育てを終え、すっかり大人になった子どもたち。夫は日々老成中。アラフィフになった妻がようやく手に入れたのは、家族に気兼ねしない自分の時間…と思ったら。今度は体の不調もやってきた!?突然顔が火照って汗が噴き出すホットフラッシュ。眠れない夜と、理由のわからないイライラ。『ママはぽよぽよザウルスがお好き』の著者・青沼貴子さんが50代で直面したのは「更年